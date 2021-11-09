Повышения температуры в стране стоит ждать уже через несколько дней.

В Украину пришло существенное похолодание. Однако морозы продлятся недолго.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

"В четверг, 11 ноября, воздушные потоки снова будут меняться. Будет поступать воздух с юга. Поэтому снова ожидаем определенное потепление во второй половине недели", - рассказала она.

Однако, по словам синоптика, потепление будет не слишком существенным.

"Все же прохлада будет ощущаться. Но температура ожидается с отметкой плюс как днем, так и ночью", - говорит Наталья Птуха.

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По ее данным, выходные ожидаются теплыми, но пасмурными.

"Есть тенденция к тому, что на выходные погода будет без осадков. Но более облачная, потому что поле высокого давления начнет отступать. Температура с отметкой плюс. Скажем, для Киева в дневные часы +6…+9 градусов", - пояснила она.

Напомним, ранее Наталья Птуха предупредила, что в ближайшие дни в Украине существенно похолодает. Особенно холодной будет ночь на среду, когда столбики термометров опустятся до -12°.

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Автор: Екатерина Лиманская