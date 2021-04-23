В субботу в Украине есть вероятность мокрого снега.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Снег побегает по северу и западу Украины. Дождь ожидается завтра местами в центральных областях (не существенный и с прояснениями) и на востоке. Юг осадки обойдут", - написала она.
В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди. Самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье - солнечно и тепло, до +12°...+14°. Также тепло будет в южной части-до +13°...+15°.
Запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7°...+12°.
Диденко отметила, что ночью велика вероятность заморозков, и не только на почве, но и в воздухе. Кроме южной части.
В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег. Здесь будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками. Днем температура ожидается +7°...+9°.
Синоптик отметила, что потепление начнется с ближайшей среды.
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