Осадки обойдут только юг.

В субботу в Украине есть вероятность мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПохолодание и дожди продолжатся: на выходных температура упадет до +9° (карта)

"Снег побегает по северу и западу Украины. Дождь ожидается завтра местами в центральных областях (не существенный и с прояснениями) и на востоке. Юг осадки обойдут", - написала она.

В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди. Самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье - солнечно и тепло, до +12°...+14°. Также тепло будет в южной части-до +13°...+15°.

Запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7°...+12°.

Диденко отметила, что ночью велика вероятность заморозков, и не только на почве, но и в воздухе. Кроме южной части.

В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег. Здесь будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками. Днем температура ожидается +7°...+9°.

Синоптик отметила, что потепление начнется с ближайшей среды.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак