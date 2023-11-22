Под конец месяца в Украине будет преобладать спокойная погода.

Под конец ноября в Украине будет преобладать более спокойная погода, поэтому ощутимых снегопадов не ожидается. Но кое-где небольшой снег все же будет. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"По прогнозам и расчетам, которые есть на сегодня, снег по центральным областям, юго-восточным, на Днепропетровщине немножко растает в конце недели, и его уже не будет", - рассказала она.

В то же время, по прогнозу синоптика, в северной и западной частях страны снежный покров более или менее будет удерживаться. Немножко подтает, когда будет "плюсовая" температура, но все равно зима даст о себе знать.

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По ее данным, под конец месяца в Украине будет преобладать более спокойная погода, поэтому дополнительный снег вряд ли выпадет.

"Возможно, 28-29 ноября на севере и западе страны, но небольшой. Да и температура будет такая, что ночью небольшой "минус", днем небольшой "плюс"", - уточнила она.

По словам синоптика, пока нет четкого прогноза, когда наступит метеорологическая зима, но можно сказать, что по климатическим данным, например, для Киева, это в среднем приходится на 29 ноября.

Ухудшение погоды в Украине - прогноз

По данным синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью морозы в Украине усилятся. 24-25 ноября ожидается потепление, а 26 к нам придет новый активный циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

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