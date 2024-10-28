Ближайшие несколько дней еще сохранится спокойная и относительно теплая погода.

В течение недели в Украине ожидается теплая погода, но на выходных придет резкое похолодание. Об этом на портале meteoprog предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие дни еще будет относительно теплая и спокойная погода без существенных осадков, однако на рубеже октября и ноября произойдет существенное изменение погоды:

"Следствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся мокрым снегом и снежной крупой".

Погода 28 октября

В начале недели, по прогнозу синоптика, существенных осадков в Украине не ожидается. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура днем +12...+17 °С, а в Одесской области местами разогреет до +20 °С.

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Погода 29 октября

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, сохранится погода преимущественно без осадков, лишь днем на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь. Ветер также останется 5-10 м/с. Ночью будет +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, а в западной части местами похолодает до +8...+11 °С.

Погода 30 октября

В среду, по прогнозу синоптика, небольшой дождь ожидается в западных областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, на северо-востоке местами уже будет около 0 °С. Днем температура снизится до +9...+14 °С, в Крыму и на Закарпатье будет до +16 °С.

О похолодании в Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 2-3 ноября ночью уже будут небольшие морозы. Днем в субботу ожидается не выше +4... +10 градусов, а в воскресенье, 3 ноября, будет +1...+6 градусов

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