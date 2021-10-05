Постепенно снижение температуры в Украине начнется буквально через два дня.

В последнее время в Украине установилась стабильная погода с температурой около +15°...+18°. Однако буквально через пару дней температура в стране пойдет на спад.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сначала заметно холоднее станут ночи. Уже 7 октября в темное время суток в большинстве областей ожидается 0°...+2°, лишь на юге и местами в центральных областях столбики термометров ночью будут доходить до +3°...+7°.

С этого же дня немного снизятся и дневные температуры. Холоднее всего будет на севере и востоке страны, +11°...+13°. На остальной территории до +15°.

Такая погода с колебаниями в один-два градуса продержится до следующей недели. Очередной виток похолодания наступит в среду, 13 октября. В этот день холод в западные области, где начнутся дожди, а температура опустится до +9°...+13°. Жителей остальной части страны также ждет пасмурная погода, а воздух максимально прогреется до 15°...+17° лишь на юго-востоке.

Напомним, на протяжении текущей недели практически по всей Украине будет сухая погода, лишь периодически будут набегать тучи. Однако не обойдется без порывистого ветра и туманов.

По словам синоптика Натальи Диденко, ночи ожидаются холодными, с периодическими заморозками. Днем, по данным синоптика, максимально ожидается +12...+16 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская