По прогнозу, будет тепло, но ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности и местами поднимется сильный ветер.

До конца сентября в Украине будет теплая и солнечная погода. Но на юге усилится ветер, а на большей части территории страны из-за длительной засухи сохранится опасность лесных пожаров. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, устойчивое поле высокого атмосферного давления продолжит определять погодные условия по всей Центральной и Восточной Европе до конца месяца.

"На территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода с температурным фоном на 3-6 °С выше климатической нормы", - прогнозирует синоптик.

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По его данным, в южной части страны комфортность погоды в определенной степени ухудшится вследствие порывистого восточного ветра.

"Кроме того, за счет длительного периода отсутствия дождей (за исключением некоторых западных областей), сохранится тенденция усиления засухи и пожарной опасности в лесах на большей части территории страны", - предупреждает Кибальчич.

Погода 25 сентября

Сегодня, по данным синоптика, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с, а в южных областях и в Приазовье ожидаются отдельные порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем +23. ..+28 °С.

Погода 26 сентября

Во вторник, по словам Игоря Кибальчича, по всей территории Украины осадков не ожидается. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с,а на юге и в Крыму будут порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, на побережье морей до +18 °С; днем +23. ..+28 °С.

Погода 27 сентября

В среду, 27 сентября, сохранится теплая и сухая погода по всей Украине, говорит синоптик. Ветер восточной четверти усилится до 7-12 м/с, в южных областях и в Крыму будут порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем столбики термометров будут показывать +23...+28 °С.

Погода до конца сентября-прогноз

По данным Погода УНИАН, до конца сентября в Украине будет доминировать теплая, сухая и солнечная погода. Ожидается, что температура по всей стране составит комфортные +22° до +28°.

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