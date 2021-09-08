По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидаются туманы.

В Украине благодаря антициклона Hermelinde в ближайшее время сохранится сухая погода с комфортной температурой.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха и дальше будет угождать нам всем. Ибо кто будет крутить носом от дневных практически идеальных + 20...+25 градусов?"- сказала она.

По ее данным, даже ночью заморозки отступят, ожидается +8...+14 градусов.

В Киеве четверг, 9 сентября, также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается +22...+24 градуса.

"Однако без атмосферных явлений не останемся - будут возникать красивые, хотя и опасные, возможно, для водителей туманы", - предупредила синоптик.

По ее словам, туманы с видимостью 300-500 метров ожидаются преимущественно утром и вечером.

Напомним, уже с середины текущей недели в Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура будет расти. Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, в ближайшие сутки дневные температуры будут на уровне +14... +19 градусов. Но в конце недели температурные показатели будут в пределах +20... +25 градусов днем, на юге и юго-востоке, на Приазовье возможны более высокие температуры

Автор: Екатерина Лиманская