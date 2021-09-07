Синоптики прогнозируют повышение температуры до +25 градусов и даже выше.

В Украину идет "бабье лето". Уже со среды, 8 сентября, жители Украины ощутят потепление.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По ее словам уже с середины текущей недели в Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура будет расти.

"В ближайшие сутки дневные температуры будут на уровне +14... +19 градусов. Но в конце недели мы снова будем иметь температурные показатели в пределах +20... +25 градусов днем, на юге и юго-востоке, на Приазовье возможны более высокие температуры", - говорит синоптик.

По ее словам, до конца недели в Украине будет сухо, ясно, малооблачно. Погода будет стабильной, без особой динамики и значительных негативных явлений, кроме заморозков.

Читайте такжеВ Украину мчится долгожданное потепление, будет до +26° (карта)

"Сейчас в Украине специфическая синоптическая ситуация. К нам с севера и северо-запада начала поступать холодная воздушная масса. А потом у нас установился антициклон с ясной погодой, с очень холодными ночами и заморозками на почве, которые мы уже наблюдали",- пояснила синоптик.

По ее данным, с середины недели потеплеет не только днем, но и в ночные часы. На выходные в Украине ночью будет +7... +13 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды в Украине. По ее словам, антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода

Автор: Екатерина Лиманская