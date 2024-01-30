Морозы в Украине ожидаются, но преимущественно ночью.

В ближайшие дни погода в Украине будет без особых изменений, а в дальнейшем к нам придет потепление с осадками и сильным ветром. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завершится январь 2024 замечательной, преимущественно солнечной, погодой. 1 февраля, по ее данным, существенных осадков в Украине также еще не ожидается.

"А со 2 февраля начнет повышаться температура воздуха, однако и станет больше осадков и усилится ветер", - сообщила Наталья Диденко.

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В дальнейшем, по ее словам, сколько видит прогностический глаз, если и будут "минусы", то преимущественно ночью. А в дневные часы, по предварительным прогнозам синоптика, будут доминировать "плюсы".

Погода в Украине сегодня - прогноз на 30 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков.

На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами будет наблюдаться гололедица.

Ветер будет юго-западный и западный, 3-8 м/с. Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, а на Прикарпатье и Волыни местами ожидается аж 5-7° тепла.

На Киевщине также ожидается переменная облачность и сухая погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области днем ожидается от 1° мороза до 4° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 1-3° тепла.

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