Вместе с потеплением ожидаются и осадки.

В ближайшую неделю погода в Украине будет совсем не зимней. До конца января ожидается небольшой "плюс" днем и морозы до -7° ночью. С приходом февраля станет гораздо теплее. К концу недели по всей Украине днем температура будет подниматься до весенних +5°...+12°, а ночью столбики термометров покажут +2°...+7°. Повышение температура будет сопровождаться осадками преимущественно в виде дождей, местами вероятен мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В начале недели украинцев еще ждет пасмурная, но преимущественно сухая погода. Осадки 29 января вероятны лишь на юге, в Харьковской и Хмельницкой областях. Температура днем ожидается от -1° в Сумской области до +5° - в Закарпатской.

30 января солнца в Украине станет больше. Осадки покинут территорию нашей страны, а днем воздух прогреется до 0°...+4°. Ночью все еще будет небольшие морозы до -3°...-7°.

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Завершится январь 2024 в Украине плюсовой температурой по всей стране. Столбики термометров днем покажут +2°...+6°, а ночью еще будет -1°...-6°. Без осадков, небольшая облачность.

С приходом февраля постепенное потепление в Украине продолжится. Ночью уже будет -3°...0°, а днем воздух прогреется до +2°...+6°, местами на Прикарпатье - до +7°. С северо-запада 1 января к нам начнут поступать небольшие дожди.

2 февраля температура в Украине днем будет до +1°...+6, а ночью уже будет от -2° до +3°. Дожди, местами с мокрым снегом, сместятся на левобережье.

На выходных, 3 и 4 февраля, температура в Украине продолжит повышаться как днем, так и ночью. В темное время суток к концу недели будет +1°...+7°, а днем ожидается весеннее тепло до +5°...+12°. На выходных в Украине будет много дождей практически по всей стране.

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