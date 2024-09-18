Сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Во многих областях Украины 18 сентября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 сентября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны. Людям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода 18 сентября - прогноз по Украине

В среду в Украине ожидается переменная облачность. Днем в Украине, кроме северо-востока, местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем снизится до +19°...+24°, на высокогорье Карпат будет +13°...+18°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность. Днем местами по области пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Днем по области будет +19°...+24°, а в Киеве температура составит +21°...+23°.

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