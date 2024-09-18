Во многих областях Украины 18 сентября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"18 сентября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.
Справка УНИАН. I уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны. Людям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Погода 18 сентября - прогноз по Украине
В среду в Украине ожидается переменная облачность. Днем в Украине, кроме северо-востока, местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем снизится до +19°...+24°, на высокогорье Карпат будет +13°...+18°.
На Киевщине сегодня также будет переменная облачность. Днем местами по области пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Днем по области будет +19°...+24°, а в Киеве температура составит +21°...+23°.