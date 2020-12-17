Завтра в Украине ожидается сильный туман

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.

Завтра в Украине - туман / фото УНИАН

Завтра ночью и утром, 18 декабря, в западных, северных и центральных областях - туман, видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.

В Киеве и Киевской области так же: вечером 17 декабря, ночью и утром 18 декабря туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря от Натальи Диденко

Высокое атмосферное давление охватило большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало.

"Только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем ожидаются влажные очаги. Пятница в Украине также будет без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от -2° до +3°. В южной части и на западе Украины будет теплее, +2°...+6°.

Свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Максимальная температура воздуха не превысит 0°...-3°.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1°...+3°.

На День святого Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.