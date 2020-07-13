Сильный ветер, дождь и шторм: одесситов предупредили о резком ухудшении погоды

Полиция просит максимально ограничить передвижение по городу.

На Одессу надвигается шторм / фото УНИАН

В Одессе и области синоптики прогнозируют значительное усиление ветра, дожди и шторм.

Читайте также Грозы, град и сильные дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июляОб этом говорится в сообщении Патрульной полиции Одесской области.

В связи с усилением порывистого ветра жителей Одессы просят максимально ограничить передвижение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте.

«Будьте бдительными и не оставляйте транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате непогоды возможно падение веток и кабелей», – добавили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что 14 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.