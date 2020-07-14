Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Сегодня в Украине похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 13 июля
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +27°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+18°... +12°
- Донецк+23°... +13°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кропивницкий+19°... +12°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+17°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+21°... +14°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+19°... +13°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:53 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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