Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Сегодня в Украине похолодает.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +27°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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