Спасатели предупредили о сильной метели и шторме на Азовском море

В ГСЧС также предупредили о возможном скором обледенении судов.

Иллюстрация: Азовское море / фото Марина Григоренко

Сегодня, 19 февраля, ночью и утром на акватории Азовского моря ожидается шторм.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"19 февраля ночью и утром на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м/c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен II уровень опасности, оранжевый.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля: данные погоды УНИАН

В пятницу, 19 февраля, осадки покинут Украину и практически во всех областях выглянет солнце. Мороз немного смягчится: максимальный "минус" ночью составит -18°, а днем -13°.

В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -10°.