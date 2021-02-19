Спасатели предупредили о сильной метели и шторме на Азовском море
В ГСЧС также предупредили о возможном скором обледенении судов.
Сегодня, 19 февраля, ночью и утром на акватории Азовского моря ожидается шторм.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Заключительный прорыв февраля холода в Украину: синоптик пообещала, что температура упадет до -26°
"19 февраля ночью и утром на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м/c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен II уровень опасности, оранжевый.
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля: данные погоды УНИАН
В пятницу, 19 февраля, осадки покинут Украину и практически во всех областях выглянет солнце. Мороз немного смягчится: максимальный "минус" ночью составит -18°, а днем -13°.
В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -10°.
- Винница-6°... -11°
- Днепр-6°... -14°
- Донецк-3°... -13°
- Житомир-7°... -11°
- Запорожье-6°... -14°
- Ивано-Франковск-4°... -7°
- Киев-9°... -14°
- Кропивницкий-9°... -18°
- Луганск-4°... -12°
- Луцк-5°... -6°
- Львов-1°... -2°
- Николаев-4°... -10°
- Одесса-4°... -6°
- Полтава-9°... -17°
- Ровно-6°... -8°
- Симферополь-6°... -14°
- Сумы-9°... -18°
- Тернополь-6°... -9°
- Харьков-8°... -15°
- Херсон-4°... -12°
- Хмельницкий-6°... -9°
- Черкассы-11°... -17°
- Чернигов-12°... -18°
- Черновцы-3°... -6°