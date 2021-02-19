Спасатели предупредили о сильной метели и шторме на Азовском море

09:07, 19 февраля 2021
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В ГСЧС также предупредили о возможном скором обледенении судов.

Иллюстрация: Азовское море / фото Марина Григоренко
Иллюстрация: Азовское море / фото Марина Григоренко

Сегодня, 19 февраля, ночью и утром на акватории Азовского моря ожидается шторм.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"19 февраля ночью и утром на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м/c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен II уровень опасности, оранжевый.

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В пятницу, 19 февраля, осадки покинут Украину и практически во всех областях выглянет солнце. Мороз немного смягчится: максимальный "минус" ночью составит -18°, а днем -13°. 

В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -10°.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: шторммореГСЧСАзовАзовское море
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