Осадки ожидаются всего в пяти областях.

В субботу, 24 апреля, по всей Украине будет облачная погода с прояснениями. Дожди пройдут на Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Средняя температура по Украине составит +10°, на юге - до +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - преимущественно облачная погода с прояснениями, на Житомирщине ожидаются дожди. Днем ожидается +9°...+13°. В Киеве - без осадков, днем температура не поднимется выше +9°. Ночью ожидается +1°.

регионах - преимущественно облачная погода с прояснениями, на Житомирщине ожидаются дожди. Днем ожидается +9°...+13°. В Киеве - без осадков, днем температура не поднимется выше +9°. Ночью ожидается +1°. На западе Украины - облачно с прояснениями. Днем температура продержится на уровне +9°...+12°, а ночью опустится до легких заморозков +1°.

Украины - облачно с прояснениями. Днем температура продержится на уровне +9°...+12°, а ночью опустится до легких заморозков +1°. На севере - переменная облачность, возможны ливни. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут -1°.

- переменная облачность, возможны ливни. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут -1°. На юге воздух прогреется до +15°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +2н°.

воздух прогреется до +15°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +2н°. На востоке ожидается переменная облачность. На Харьковщине и Днепропетровщине пройдут дожди. Днем температура составит +11°, а ночью упадет до 0°.

Народные приметы 24 апреля

24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

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Автор: Елена Пилипчак