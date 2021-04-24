Прогноз погоды в Украине на 24 апреля / фото УНИАН
В субботу, 24 апреля, по всей Украине будет облачная погода с прояснениями. Дожди пройдут на Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Средняя температура по Украине составит +10°, на юге - до +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - преимущественно облачная погода с прояснениями, на Житомирщине ожидаются дожди. Днем ожидается +9°...+13°. В Киеве - без осадков, днем температура не поднимется выше +9°. Ночью ожидается +1°.
- На западе Украины - облачно с прояснениями. Днем температура продержится на уровне +9°...+12°, а ночью опустится до легких заморозков +1°.
- На севере - переменная облачность, возможны ливни. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут -1°.
- На юге воздух прогреется до +15°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +2н°.
- На востоке ожидается переменная облачность. На Харьковщине и Днепропетровщине пройдут дожди. Днем температура составит +11°, а ночью упадет до 0°.
Народные приметы 24 апреля
24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.
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