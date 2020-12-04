Украинцев предупредили о сильных порывах ветра
Штормовой ветер ожидается лишь в одном регионе Украины.
Сегодня, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Синоптики назвали регионы, где ожидается гололедица и мокрый снег
Спасатели отмечают, что такие погодные условия соответствуют и уровню опасности - желтому.
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря: данные погоды УНИАН
В пятницу, 4 декабря, в Украине потеплеет до +7° на западе и до +12° на юге. Дождь пройдет только в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории-сухо и переменная облачность.
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Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Мин./макс. температура:+6° / +10°
Влажность:78 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:07:13
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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