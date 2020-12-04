Украинцев предупредили о сильных порывах ветра

Штормовой ветер ожидается лишь в одном регионе Украины.

На Украину налетит сильный ветер / Фото REUTERS

Сегодня, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Спасатели отмечают, что такие погодные условия соответствуют и уровню опасности - желтому.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря: данные погоды УНИАН

В пятницу, 4 декабря, в Украине потеплеет до +7° на западе и до +12° на юге. Дождь пройдет только в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории-сухо и переменная облачность.