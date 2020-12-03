Осень не сдается: завтра в Украине внезапно потеплеет до +12°, в двух областях пройдет дождь (карта)

16:30, 3 декабря 2020
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Завтра ожидаются небольшие дожди.

Завтра в Украине снова потеплеет / фото УНИАН
Завтра в Украине снова потеплеет / фото УНИАН

В пятницу, 4 декабря, в Украине потеплеет до +7° на западе и до +12° на юге. Дождь пройдет только в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории - сухо и переменная облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик рассказала, на какие области Украины налетит штормовой ветер

  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +2°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью ночью -4°, днем +2°.
  • Во Львове в пятницу переменная облачность, ночью +1°, днем +4°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +6°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +5°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью +4°, днем +7°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +4°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, +1°...+6°.
  • В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...0°.
  • В Одессе 4 декабря - дождь, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Симферополе в пятницу будет солнечно, +4°...+12°.
  • В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью -4°, днем +1°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -2°.
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото УНИАН

4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. К этому дню нужно завершить все сельскохозяйственные работы. Очень большим грехом после Введения считается копание или же рыхление земли. Введение – это христианский праздник, что знаменовало собой начало зимнего цикла обрядности. Говорили: Введение придет, праздники приведет. И действительно, после Введения шел ряд очень популярных в народе праздников: Екатерины, Андрея, Варвары, Саввы, Николая, Анны и, наконец, Рождество, Новый год, Крещение. Категорически запрещается в этот день стирать белье, шить, копать землю, потому что Господь отпускает на Землю души праведных, чтобы они могли увидеть, "увидеть" свое тело. Отсюда еще одно название праздника — Видение. У крестьян были и суеверия, связанные с праздником Введения. Считалось, кто первым этот день зайдет в дом, то будет “полазником”, то есть тем, что приносит добро или какое-то бедствие. Соседи пытались утром не заходить друг к другу в гости, чтобы потом не было нареканий, что это они принесли в дом несчастье. Когда на Введение в дом первым войдет молодой, красивый, здоровый мужчина с деньгами, то это хорошая примета — весь год в доме будут все здоровы и вестись деньги. Приход в дом женщины, которая что-то хочет одолжить считался плохим знаком.   Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.

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Автор: Елена Пилипчак

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