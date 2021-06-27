Сегодня дожди с грозами накроют практически всю Украину. Лишь в западных областях ожидается сухая погода. По всей стране немного снизится температура.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В западных областях сегодня будет преимущественно сухая погода, лишь в Черновцах возможен небольшой дождь. Температура днем будет +24°...+25°.
На севере Украина ожидаются грозы, в Сумах - ливень. Здесь термометры покажут +26°...+32°.
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В центре страны пройдут ливни. В днепре и Полтаве - грозы. Температура составит +28°...+30°.
В восточных областях - грозы, температура до +32°.
На юге Украины ожидаются грозы, в Крыму - ливни. Столбики термометров поднимутся до +27°...+30°.
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