Осадки ожидаются практически по всей стране.

Сегодня дожди с грозами накроют практически всю Украину. Лишь в западных областях ожидается сухая погода. По всей стране немного снизится температура.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет преимущественно сухая погода, лишь в Черновцах возможен небольшой дождь. Температура днем будет +24°...+25°.

На севере Украина ожидаются грозы, в Сумах - ливень. Здесь термометры покажут +26°...+32°.

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В центре страны пройдут ливни. В днепре и Полтаве - грозы. Температура составит +28°...+30°.

В восточных областях - грозы, температура до +32°.

На юге Украины ожидаются грозы, в Крыму - ливни. Столбики термометров поднимутся до +27°...+30°.

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Автор: Екатерина Лиманская