Сегодня дожди с восточных областей Украины переместятся в западные регионы.

Сегодня, 19 июня, в Украине будет нестабильная погода. Местами воздух прогреется до +29°, однако в Черновцах столбики термометров не поднимутся выше +23°. В западных областях ожидаются ливни, также небольшой дождь пройдет в Крыму и Днепре.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня теплее всего будет в северных областях, до +29°. В Чернигове и Сумах - ясно, в остальных областях - немного облачно. Без осадков.

В западных областях ожидаются сильные дожди и ливни. Сухо будет лишь в Луцке и Ривне. Столбики термометров днем покажут +25°...+28°.

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В центре страны без осадков, лишь в Днепропетровской области могут капать небольшие дождики. Температура до +28°.

В восточных областях - сухо, переменная облачность. Температура до +28°...+29°.

На юге Украины +25°...+28, небольшая облачность. В Крыму - дождь.

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Автор: Екатерина Лиманская