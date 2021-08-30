Начало осени обещает быть теплым.

Осень в Украине в этом году начнется комфортной погодой. Сентябрь обещает быть стабильным.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Температура воздуха будет прогреваться до +20...+25 градусов, так что лето продолжится еще и в сентябре, как минимум, до 20-х чисел. 30-градусной жары в сентябре уже не будет, но до +25 градусов на юге Украины температура вполне может подниматься, в центральной части – примерно +20-25 градусов", - рассказал астролог.

Однако, по его словам, на смену теплу порой будут приходить резкие похолодания на несколько дней, или, например, ночью температура будет опускаться до +5...+8 градусов.

Как сообщается, астролог прогнозирует, что осень в 2021 году придет с опозданием примерно на месяц.

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Что касается осадков в сентябре, то Влад Росс прогнозирует изменчивую ситуацию.

"Из-за того, что Юпитер вернулся в знак Водолея, в плане осадков ситуация в сентябре будет изменчива: неделя без дождя может сменяться периодом с осадками, потому что будет налетать неожиданный циклон. Внезапно на два-три дня в Украине могут прилетать ураганные ветры с дождем. Одним словом, непредсказуемые погодные явления", – отметил он.

Астролог также прогнозирует, что в сентябре будут дуть порывистые ветра

"Ветер порой будет настолько сильным, что я бы не советовал оставлять машины под деревьями, потому что деревья будут падать", – сказал он.

Как сообщал Погода УНИАН, сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

Автор: Екатерина Лиманская