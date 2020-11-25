Рекордная метель накрыла Канаду: в стране выпало более 70 сантиметров снега (видео)

Во время бури снег падал с невероятной скоростью 5-10 см/час.

В Канаде выпало рекордное количество снега / Фото Twitter @chelseaabarrett

Лабрадор (Канада) находится в эпицентре снежной бури, из-за которой во вторник закрыли все - от дорог и рейсов до провинциальных правительственных учреждений и школ.

Об этом сообщает The Weather Network.

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Рекордная метель закрыла некоторые части Лабрадора, вынудив во вторник закрыть дороги, провинциальные правительственные учреждения и рейсы, а также школы.

На данный момент выпало 71,4 см снега, побив двухдневный ноябрьский рекорд в 70,6 см. Также побит месячный рекорд, когда во вторник выпало 43 см, превысив предыдущий рекорд в 40,6 см. С момента начала ведения учета в 1942 году это пятый раз в истории города, когда был зафиксирован снежный покров высотой более 70 см.

Во время бури снег падал с невероятной скоростью 5-10 см/час. Хотя самый сильный снегопад уже закончился, в некоторых прибрежных районах может выпасть еще 5-10 см снега. По ночам ожидаются сильные ветры.

Во всем регионе - перебои в подаче электроэнергии.

Рекодный снегопад в Канаде в январе 2020

Для города Сент-Джонс на канадском острове Ньюфаундленд спустя несколько дней после рекордной снежной бури остается в силе чрезвычайное положение.

Премьер-министр Ньюфаундленда Дуайт Болл запросил федеральную помощь для оказания помощи в пострадавших районах. Мобилизованы 300 военнослужащих. Некоторые жители все еще заблокированы в своих домах.

Снегопад в Сент-Джонсе оказался рекордным. Высота снежного покрова в международном аэропорту достигла 76,2 см, в результате чего был побит старый рекорд в 68,4 см, установленный в апреле 1999 года.

Люди по всему Ньюфаундленду в пятницу утром обнаружили, что их машины были погребены под снегом, некоторые автомобили замело по крыши. Многие жители не смогли выбраться из своих домов из-за огромного количества снега.