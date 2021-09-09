Последний рабочий день недели в Киеве будет теплым. Ночью ожидается +11°, а днем столбики термометров подскочат до комфортных +24°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается ясная и безоблачная погода, лишь во второй половине дня начнут появляться облака. Без осадков.
Атмосферное давление пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.
Ветер завтра в течение дня будет нестабильным и несколько раз сменит свое направление. Однако его скорость не будет сильной, всего лишь 0,3 - 1,9 м/с.
Погода в Украине 10 сентября
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
В Тернополе 10 сентября ночью будет +9°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +8°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +10°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность
В Полтаве завтра - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+26°.
В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
В Запорожье завтра температура ночью +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, ясно и безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+21°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.
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