Последний рабочий день недели в Киеве будет теплым. Ночью ожидается +11°, а днем столбики термометров подскочат до комфортных +24°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается ясная и безоблачная погода, лишь во второй половине дня начнут появляться облака. Без осадков.

Атмосферное давление пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.

Ветер завтра в течение дня будет нестабильным и несколько раз сменит свое направление. Однако его скорость не будет сильной, всего лишь 0,3 - 1,9 м/с.

Погода в Украине 10 сентября

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Тернополе 10 сентября ночью будет +9°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +8°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +10°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность

В Полтаве завтра - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье завтра температура ночью +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+21°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

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Автор: Екатерина Лиманская