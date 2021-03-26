В субботу в Украине потеплеет до +15°, а в воскресенье несколько областей накроют ливни (карта)
На выходных в страну придет настоящая весенняя погода.
В ближайшую субботу, 27 марта, по всей Украине выглянет солнце, температура в западных регионах повысится до +15°. На Харьковщине ожидается ливень. В воскресенье осадки накроют все западные области, часть центральных и Запорожье. Температура понизится на несколько градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в апреле
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +11°. В воскресенье также ожидается облачная погода с прояснениями, возможен ливень, температура: +3°...+10°.
- Во Львове в субботу ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +8°, переменная облачность, дождь.
- В Луцке в субботу ночью +5°, днем +14°, малооблачно. В воскресенье - переменная облачность, ливень, ночью -2°, днем +9°.
- В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°. В воскресенье пойдет дождь, температура ночью 0°, днем +8°.
- В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье ожидается погода практически без перемен: +3°...+11°, так же облачно с прояснениями.
- В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+9°.
- В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит +3°...+11°.
- В Симферополе в субботу - переменная облачность, +1°...+8°. В воскресенье немного потеплеет: +2°...+9°, облачно с прояснениями.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную погоду, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Ночью ожидается +4°, днем +11°.
- В Краматорске в субботу будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье ночью +1°, днем +9°, сплошная облачность.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье погода не изменится.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +5°. В воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью -9°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу будет ясно, температура до +15°. В воскресенье немного похолодает: температура днем повысится до +10°, а ночью упадет до -1°, облачно.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +12°. В воскресенье - без перемен, температура воздуха -1°...+10°.
В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - пасмурно. Температура до +12°.
В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +11°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +3°, а днем ожидается также +11°.
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- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+6°... -4°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+10°... +3°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+7°... -2°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+10°... 0°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+9°... +3°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+10°... -2°