В субботу в Украине потеплеет до +15°, а в воскресенье несколько областей накроют ливни (карта)

На выходных в страну придет настоящая весенняя погода.

Завтра в Украине значительно потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу, 27 марта, по всей Украине выглянет солнце, температура в западных регионах повысится до +15°. На Харьковщине ожидается ливень. В воскресенье осадки накроют все западные области, часть центральных и Запорожье. Температура понизится на несколько градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +11°. В воскресенье также ожидается облачная погода с прояснениями, возможен ливень, температура: +3°...+10°.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +8°, переменная облачность, дождь.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +14°, малооблачно. В воскресенье - переменная облачность, ливень, ночью -2°, днем +9°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°. В воскресенье пойдет дождь, температура ночью 0°, днем +8°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье ожидается погода практически без перемен: +3°...+11°, так же облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+9°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит +3°...+11°.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +1°...+8°. В воскресенье немного потеплеет: +2°...+9°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную погоду, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Ночью ожидается +4°, днем +11°.

В Краматорске в субботу будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье ночью +1°, днем +9°, сплошная облачность.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье погода не изменится.

Прогноз погоды в Украине на 27 марта / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +5°. В воскресенье ожидается ясная погода, температура ночью -9°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +10°.

В Трускавце в субботу будет ясно, температура до +15°. В воскресенье немного похолодает: температура днем повысится до +10°, а ночью упадет до -1°, облачно.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +12°. В воскресенье - без перемен, температура воздуха -1°...+10°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - пасмурно. Температура до +12°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +11°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +3°, а днем ожидается также +11°.

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