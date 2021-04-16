В ближайшую субботу, 17 апреля, дождей по Украине станет немного меньше. Осадки ожидаются местами на севере и востоке страны. Небольшой дождь пройдет также в Тернополе и Хмельницком. Температура останется на уровне +8°...+14°. В воскресенье дожди практически отступят и в стране потеплеет на несколько градусов. Осадки ожидаются только на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +11°. В воскресенье ночью температура не изменится, а днем потеплеет до +14°, весь день ожидается та же погода, что и в воскресенье.
- Во Львове в субботу ночью 0°, днем +8°, облачно. В воскресенье ночью +4°, днем +11°, переменная облачность.
- В Луцке в субботу ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье - переменная облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха +1°...+8°. В воскресенье будет так же пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.
- В субботу в Одессе ожидается малооблачная погода, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, +7°...+12°.
- В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +3°, днем +11°. В воскресенье - дождливо, +4°...+12°.
- В Днепре в субботу - облачно, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье выглянет солнце, температура составит +6°...+15°.
- В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +3°...+13°. В воскресенье погода не изменится: +7°...+12°.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную с прояснениями погоду, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье - погода без особых перемен. Ночью ожидается +6°, днем +14°.
- В Краматорске в субботу будет облачно, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье - без перемен, но немного потеплеет: ночью +4°, днем +15°.
- В Северодонецке завтра ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясно, температура до +7°. В воскресенье так же ожидается солнечная погода, температура ночью -1°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +15°. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +4°, днем до +18°.
В Трускавце в субботу будет ясно, температура до +14°. В воскресенье потеплеет: температура днем повысится до +18°, а ночью упадет до +3°.
В Сваляве завтра солнечно, +12°. В воскресенье - так же ясно, температура воздуха +6°...+15°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье - опять солнечно. Температура до +15°.
В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +14°, в воскресенье погода, как и температура, не изменится, а ночью составит +9°.
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