Осадков не ожидается.

В субботу, 10 апреля, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +13°...+16°. Холоднее всего будет в Крыму - здесь столбики термометров поднимутся до отметки в +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - преимущественно малооблачная, днем ожидается +12°...+13°. В Киеве днем температура не поднимется выше +13°. Ночью ожидается +1°.

На западе Украины - переменная облачность, без осадков. Днем температура продержится на уровне +12°...+16°, а ночью опустится до легких заморозков -1°...+3°.

На севере - солнечно. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +12°, а ночью покажут 0°.

На юге воздух прогреется до +13°. В Крыму будет холоднее: всего +7° и облачная с прояснениями погода. В остальных южных регионах Украины будет малооблачно. Ночью температура не опустится ниже +1°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура будет колебаться на уровне +11°...+13°, а ночью упадет до +2°.

Народные приметы 10 апреля

10 апреля - день Иллариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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Автор: Елена Пилипчак