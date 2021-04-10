Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото УНИАН
В субботу, 10 апреля, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +13°...+16°. Холоднее всего будет в Крыму - здесь столбики термометров поднимутся до отметки в +7°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - преимущественно малооблачная, днем ожидается +12°...+13°. В Киеве днем температура не поднимется выше +13°. Ночью ожидается +1°.
- На западе Украины - переменная облачность, без осадков. Днем температура продержится на уровне +12°...+16°, а ночью опустится до легких заморозков -1°...+3°.
- На севере - солнечно. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +12°, а ночью покажут 0°.
- На юге воздух прогреется до +13°. В Крыму будет холоднее: всего +7° и облачная с прояснениями погода. В остальных южных регионах Украины будет малооблачно. Ночью температура не опустится ниже +1°.
- На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура будет колебаться на уровне +11°...+13°, а ночью упадет до +2°.
Народные приметы 10 апреля
10 апреля - день Иллариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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