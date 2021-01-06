На Рождество Украину зальет дождями, температура повысится до +14° (карта)

16:30, 6 января 2021
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В некоторых областях завтра покажется солнце.

Завтра в Украине будет теплый дождливый день / фото УНИАН
Завтра в Украине будет теплый дождливый день / фото УНИАН

В четверг, на Рождество, 7 января, всю Украину, кроме северо-западных областей, зальет дождями. Местами даже выглянет солнце! Температура днем продержится на уровне +2°...+14°. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Погода усложняется: синоптик назвала области, где на Рождество выпадет снег

  • В Киеве завтра дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
  • В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
  • Во Львове в четверг - переменная облачность, ночью -2°, днем +4°.
  • В Луцке ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +3°.
  • В Ривне в четверг также переменная облачность, ночью -3°, днем +3°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +3°, переменная облачность, возможен ливень.
  • В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +2°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью -2°, днем +6°.
  • В Черновцах в четверг - переменная облачность, ливень, ночью -2°, днем +5°.
  • В Виннице завтра мелкий дождик, -3°...+3°.
  • В Житомире в четверг будет дождь, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Черкассах ночью +1°, днем +5°, дождь.
  • В Кропивницком - облачно, дождь, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +1°...+6°.
  • В Одессе 7 января - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +8°, дождь.
  • В Николаеве завтра дождь, ночью 0°, днем +8°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Сумах завтра ливень, температура воздуха +1°...+4°.
  • В Харькове - ливень, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность и дождь, +2°...+14°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +6°.
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото УНИАН

7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру.

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Автор: Елена Пилипчак

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