На Рождество Украину зальет дождями, температура повысится до +14° (карта)
В некоторых областях завтра покажется солнце.
В четверг, на Рождество, 7 января, всю Украину, кроме северо-западных областей, зальет дождями. Местами даже выглянет солнце! Температура днем продержится на уровне +2°...+14°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Погода усложняется: синоптик назвала области, где на Рождество выпадет снег
- В Киеве завтра дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
- Во Львове в четверг - переменная облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Луцке ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ривне в четверг также переменная облачность, ночью -3°, днем +3°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +3°, переменная облачность, возможен ливень.
- В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +2°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью -2°, днем +6°.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ливень, ночью -2°, днем +5°.
- В Виннице завтра мелкий дождик, -3°...+3°.
- В Житомире в четверг будет дождь, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Черкассах ночью +1°, днем +5°, дождь.
- В Кропивницком - облачно, дождь, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +1°...+6°.
- В Одессе 7 января - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +8°, дождь.
- В Николаеве завтра дождь, ночью 0°, днем +8°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Сумах завтра ливень, температура воздуха +1°...+4°.
- В Харькове - ливень, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Днепре - дождь, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность и дождь, +2°...+14°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +6°.
7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру.
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- Винница+3°... -1°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев0°... -1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+4°... -2°