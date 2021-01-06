На Рождество Украину зальет дождями, температура повысится до +14° (карта)

В некоторых областях завтра покажется солнце.

Завтра в Украине будет теплый дождливый день / фото УНИАН

В четверг, на Рождество, 7 января, всю Украину, кроме северо-западных областей, зальет дождями. Местами даже выглянет солнце! Температура днем продержится на уровне +2°...+14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.

Во Львове в четверг - переменная облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Луцке ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне в четверг также переменная облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +3°, переменная облачность, возможен ливень.

В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +2°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью -2°, днем +6°.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ливень, ночью -2°, днем +5°.

В Виннице завтра мелкий дождик, -3°...+3°.

В Житомире в четверг будет дождь, температура ночью -1°, днем +2°.

В Черкассах ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Кропивницком - облачно, дождь, температура ночью 0°, днем +6°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха +1°...+6°.

В Одессе 7 января - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Николаеве завтра дождь, ночью 0°, днем +8°.

В Запорожье - дождь, температура ночью 0°, днем +7°.

В Сумах завтра ливень, температура воздуха +1°...+4°.

В Харькове - ливень, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре - дождь, температура ночью 0°, днем +6°.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность и дождь, +2°...+14°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +6°.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото УНИАН

7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру.

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