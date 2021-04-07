В большинстве регионов ожидается облачная погода с прояснениями.

В четверг, 8 апреля, Луцк, Ривненщину, Житомирщину, Тернопольщину и Львовщину зальют дожди, которые местами усилятся до ливней. В Симферополе ожидается снег с дождем. На остальной территории Украины - сухо, время от времени будет показываться солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +3°...+11°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +8°.

Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, возможен ливень, ночью -3°, днем +6°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью -2°, днем +7°.

В Тернополе 8 апреля ночью будет -2°, днем +7°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Черновцах в четверг - малооблачно, ночью -2°, днем +9°, дождь.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -2°...+8°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -1°, днем +8°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+10°.

В Одессе 8 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +11°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.

В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -2°...+10°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +10°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +10°.

В Симферополе в четверг - снег с дождем, -2°...+3°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +2°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +11°.

Народные приметы 8 апреля

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

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Автор: Елена Пилипчак