Завтра в большинстве областей ожидается сухая погода / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 8 апреля, Луцк, Ривненщину, Житомирщину, Тернопольщину и Львовщину зальют дожди, которые местами усилятся до ливней. В Симферополе ожидается снег с дождем. На остальной территории Украины - сухо, время от времени будет показываться солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +3°...+11°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +8°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, возможен ливень, ночью -3°, днем +6°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.
- В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью -2°, днем +7°.
- В Тернополе 8 апреля ночью будет -2°, днем +7°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.
- В Черновцах в четверг - малооблачно, ночью -2°, днем +9°, дождь.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -2°...+8°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -1°, днем +8°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+10°.
- В Одессе 8 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +11°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Сумах завтра малооблачно, температура воздуха -2°...+10°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +10°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +10°.
- В Симферополе в четверг - снег с дождем, -2°...+3°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность температура ночью +2°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +11°.
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 8 апреля
8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
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