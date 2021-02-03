Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)
В Украину вновь вернется циклон.
В четверг, 4 февраля, практически всю Украину накроют дожди. Сухо будет только в Черновцах и Симферополе. Днем ожидается весенняя температура: от +3° до +13°, хотя при этом ночью - морозы до -10°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
"Не февральская температура": синоптик дала прогноз на завтра и пообещала дожди с мокрым снегом
- В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -9°, днем +5°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -10°, днем +3°.
- Во Львове в четверг будет дождь, ночью -4°, днем +7°.
- В Луцке - дождь, ночью -7°, днем +5°.
- В Ривне в четверг будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -8°, днем +6°.
- В Тернополе 4 февраля ночью будет -4°, днем +7°, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью -6°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +11°.
- В Черновцах в четверг облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -6°...+6°, дождь.
- В Житомире в четверг возможен ливень, температура ночью -7°, днем +7°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью -8°, днем +4°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -5°, днем +4°.
- В Полтаве завтра ожидается дождь, температура воздуха -7°...+4°.
- В Одессе 4 февраля переменная облачность, ливень, температура ночью -1°, днем +9°.
- В Херсоне в четверг - ливень, ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +7°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью -3°, днем +8°.
- В Сумах завтра ливень, температура воздуха -8°...+3°.
- В Харькове - дождь, температура ночью -5°, днем +5°.
- В Днепре - дождь, температура ночью -4°, днем +6°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+13°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +10°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +3°, днем +10°.
Народные приметы 4 февраля
4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+7°... +3°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+2°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+13°... +6°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... +1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... -1°
0°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-7 °
Мин./макс. температура:-6° / +5°
Влажность:70 %
Давление:743 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:07:14
Закат17:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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