Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)

16:30, 3 февраля 2021
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В Украину вновь вернется циклон.

Завтра в Украине будет дождливо / фото УНИАН
Завтра в Украине будет дождливо / фото УНИАН

В четверг, 4 февраля, практически всю Украину накроют дожди. Сухо будет только в Черновцах и Симферополе. Днем ожидается весенняя температура: от +3° до +13°, хотя при этом ночью - морозы до -10°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

"Не февральская температура": синоптик дала прогноз на завтра и пообещала дожди с мокрым снегом

  • В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -9°, днем +5°.
  • В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -10°, днем +3°.
  • Во Львове в четверг будет дождь, ночью -4°, днем +7°.
  • В Луцке - дождь, ночью -7°, днем +5°.
  • В Ривне в четверг будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -8°, днем +6°.
  • В Тернополе 4 февраля ночью будет -4°, днем +7°, облачно с прояснениями, ожидается дождь.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью -6°, днем +7°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +11°.
  • В Черновцах в четверг облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -6°...+6°, дождь.
  • В Житомире в четверг возможен ливень, температура ночью -7°, днем +7°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью -8°, днем +4°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -5°, днем +4°.
  • В Полтаве завтра ожидается дождь, температура воздуха -7°...+4°.
  • В Одессе 4 февраля переменная облачность, ливень, температура ночью -1°, днем +9°.
  • В Херсоне в четверг - ливень, ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +7°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью -3°, днем +8°.
  • В Сумах завтра ливень, температура воздуха -8°...+3°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью -5°, днем +5°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью -4°, днем +6°.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+13°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +10°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +3°, днем +10°.
Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 4 февраля

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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