Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)

В Украину вновь вернется циклон.

Завтра в Украине будет дождливо / фото УНИАН

В четверг, 4 февраля, практически всю Украину накроют дожди. Сухо будет только в Черновцах и Симферополе. Днем ожидается весенняя температура: от +3° до +13°, хотя при этом ночью - морозы до -10°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -9°, днем +5°.

В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -10°, днем +3°.

Во Львове в четверг будет дождь, ночью -4°, днем +7°.

В Луцке - дождь, ночью -7°, днем +5°.

В Ривне в четверг будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -8°, днем +6°.

В Тернополе 4 февраля ночью будет -4°, днем +7°, облачно с прояснениями, ожидается дождь.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью -6°, днем +7°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +11°.

В Черновцах в четверг облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -6°...+6°, дождь.

В Житомире в четверг возможен ливень, температура ночью -7°, днем +7°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью -8°, днем +4°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -5°, днем +4°.

В Полтаве завтра ожидается дождь, температура воздуха -7°...+4°.

В Одессе 4 февраля переменная облачность, ливень, температура ночью -1°, днем +9°.

В Херсоне в четверг - ливень, ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье - дождь, температура ночью -3°, днем +8°.

В Сумах завтра ливень, температура воздуха -8°...+3°.

В Харькове - дождь, температура ночью -5°, днем +5°.

В Днепре - дождь, температура ночью -4°, днем +6°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+13°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +10°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +3°, днем +10°.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 4 февраля

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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