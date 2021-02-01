Осадки отступят и покажется солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Температура днем не поднимется выше +5°.

Завтра в Украине покажется солнце / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 2 февраля, практически по всей стране прекратятся осадки. Исключения составят только восточные регионы - здесь ожидаются дожди, и на Житомирщине и в Киеве - снег. Температура днем не поднимется выше +5°, не считая Крыма: здесь столбики термометров достигнут отметки в +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха ночью -7°, днем -4°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -7°, днем -6°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе 2 февраля ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -1°, днем +5°.

В Черновцах во вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -5°...-1°.

В Житомире во вторник будет облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -6°, днем -2°.

В Черкассах - облачно, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Полтаве завтра ожидается облачная погода, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 2 февраля малооблачно, температура ночью -2°, днем +3°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +8°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Запорожье - ливень, температура ночью +1°, днем +9°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...-2°.

В Харькове - дождь, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре - дождь, температура ночью -1°, днем +5°.

В Симферополе во вторник будет дождливо, +6°...+12°.

В Краматорске - ливень, температура ночью +1°, днем +8°.

В Северодонецке завтра небольшой дождь температура ночью +2°, днем +8°.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 2 февраля

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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