Осадки отступят и покажется солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Температура днем не поднимется выше +5°.
Во вторник, 2 февраля, практически по всей стране прекратятся осадки. Исключения составят только восточные регионы - здесь ожидаются дожди, и на Житомирщине и в Киеве - снег. Температура днем не поднимется выше +5°, не считая Крыма: здесь столбики термометров достигнут отметки в +12°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
От +10° до -10°: на этой неделе Украину ожидают резкие скачки температуры, дожди и снег (карта)
- В Киеве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха ночью -7°, днем -4°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -7°, днем -6°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
- В Тернополе 2 февраля ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -1°, днем +5°.
- В Черновцах во вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -5°...-1°.
- В Житомире во вторник будет облачно с прояснениями, возможен снег, температура ночью -6°, днем -2°.
- В Черкассах - облачно, ночью -3°, днем 0°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Полтаве завтра ожидается облачная погода, температура воздуха -2°...+1°.
- В Одессе 2 февраля малооблачно, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +8°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
- В Запорожье - ливень, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...-2°.
- В Харькове - дождь, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Днепре - дождь, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Симферополе во вторник будет дождливо, +6°...+12°.
- В Краматорске - ливень, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Северодонецке завтра небольшой дождь температура ночью +2°, днем +8°.
Народные приметы 2 февраля
2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
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- Винница-2°... -6°
- Днепр+8°... +3°
- Донецк+8°... +4°
- Житомир-1°... -9°
- Запорожье+9°... +6°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-2°... -9°
- Кропивницкий+2°... -2°
- Луганск+9°... +6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов0°... -3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно-4°... -9°
- Симферополь+16°... +8°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь-2°... -6°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -13°
- Черновцы-1°... -5°
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-7 °
Мин./макс. температура:-1° / +1°
Влажность:91 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:07:16
Закат17:30
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
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