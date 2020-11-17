Ударит мороз: завтра ночью температура в Украине опустится до -13° (карта)
В восточные регионы придут сильные ночные морозы.
В среду, 18 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до 3° в центре, до +6° в южных областях, до -2° на востоке и поднимутся до +9° в западной части страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня в Киеве выпадет первый снег - синоптики
- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +2°.
- В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
- Во Львове в среду облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +2°, днем +8°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
- В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +7°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Виннице завтра облачно, температура воздуха -1°...+3°.
- В Житомире в среду пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Черкассах ночью -3°, днем +3°, малооблачно.
- В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 18 ноября облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Херсоне в среду ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +2°...+6°.
- В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +1°.
- В Северодонецке завтра сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -2°.
18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр-1°... -3°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев-1°... -2°
- Кропивницкий0°... -3°
- Луганск-3°... -6°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы0°... -2°
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