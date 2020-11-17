Ударит мороз: завтра ночью температура в Украине опустится до -13° (карта)

16:30, 17 ноября 2020
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В восточные регионы придут сильные ночные морозы.

Завтра в Украине продолжится похолодание / фото УНИАН
Завтра в Украине продолжится похолодание / фото УНИАН

В среду, 18 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до 3° в центре, до +6° в южных областях, до -2° на востоке и поднимутся до +9° в западной части страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня в Киеве выпадет первый снег - синоптики

  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -2°, днем +2°.
  • В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
  • Во Львове в среду облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +2°, днем +8°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
  • В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +7°, облачно.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
  • В Виннице завтра облачно, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Житомире в среду пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем +3°, малооблачно.
  • В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Одессе 18 ноября облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Херсоне в среду ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Симферополе в среду будет переменная облачность, +2°...+6°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +1°. 
  • В Северодонецке завтра сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -2°.
Погода на 18 ноября / фото УНИАН
Погода на 18 ноября / фото УНИАН

18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз.

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Автор: Елена Пилипчак

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