Несколько областей Украины накроют дожди и снегопад: погода на завтра (карта)

16:30, 14 декабря 2020
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Почти по всей стране - облачно с прояснениями.

Завтра местами в Украине - сырая погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра местами в Украине - сырая погода / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 15 декабря, практически по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Снег пройдет в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а Запорожье накроет дождями. Температура днем продержится на уровне -1°...+4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.
  • В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
  • Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ривне во вторник переменная облачность, ночью -1°, днем +1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +2°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +2°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, -2°...+2°.
  • В Житомире во вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем 0°, переменная облачность.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Полтаве завтра снег, температура воздуха -3°...0°.
  • В Одессе 15 декабря - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +4°, облачно.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Сумах завтра снег, температура воздуха -4°...-1°.
  • В Харькове - переменная облачность, возможен снег, температура ночью -3°, днем -1°.
  • В Днепре - мокрый снег, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Симферополе во вторник будет переменная облачность, 0°...+8°.
  • В Краматорске - пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью -3°, днем 0°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°.
Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото УНИАН

15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной. Обильный и частый иней зимой — примета урожайного года.

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Автор: Елена Пилипчак

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