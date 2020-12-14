Несколько областей Украины накроют дожди и снегопад: погода на завтра (карта)
Почти по всей стране - облачно с прояснениями.
Во вторник, 15 декабря, практически по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Снег пройдет в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а Запорожье накроет дождями. Температура днем продержится на уровне -1°...+4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Погода ухудшается: украинцев предупредили о сильном тумане и гололедице до конца суток
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.
- В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
- Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне во вторник переменная облачность, ночью -1°, днем +1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +2°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +2°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.
- В Виннице завтра переменная облачность, -2°...+2°.
- В Житомире во вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Черкассах ночью -2°, днем 0°, переменная облачность.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Полтаве завтра снег, температура воздуха -3°...0°.
- В Одессе 15 декабря - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +4°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Сумах завтра снег, температура воздуха -4°...-1°.
- В Харькове - переменная облачность, возможен снег, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Днепре - мокрый снег, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, 0°...+8°.
- В Краматорске - пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью -3°, днем 0°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°.
15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной. Обильный и частый иней зимой — примета урожайного года.
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- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+3°... 0°