Несколько областей Украины накроют дожди и снегопад: погода на завтра (карта)

Почти по всей стране - облачно с прояснениями.

Завтра местами в Украине - сырая погода / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 15 декабря, практически по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Снег пройдет в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а Запорожье накроет дождями. Температура днем продержится на уровне -1°...+4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.

В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.

Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне во вторник переменная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +2°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +2°, переменная облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.

В Виннице завтра переменная облачность, -2°...+2°.

В Житомире во вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.

В Черкассах ночью -2°, днем 0°, переменная облачность.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Полтаве завтра снег, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 15 декабря - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +4°, облачно.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Запорожье - дождь, температура ночью -2°, днем +1°.

В Сумах завтра снег, температура воздуха -4°...-1°.

В Харькове - переменная облачность, возможен снег, температура ночью -3°, днем -1°.

В Днепре - мокрый снег, температура ночью -2°, днем 0°.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, 0°...+8°.

В Краматорске - пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью -3°, днем 0°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото УНИАН

15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной. Обильный и частый иней зимой — примета урожайного года.

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