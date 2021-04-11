Весь день в стране будет практически безоблачная погода.

В воскресенье, 11 апреля, практически по всей Украине будет солнечно. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +13°...+18°. Холоднее всего будет в Крыму - здесь столбики термометров поднимутся до отметки в +8°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - преимущественно солнечная погода, днем ожидается +15°. Ночью ожидается +3°.

На западе Украины - преимущественно малооблачная погода, без осадков. Днем температура продержится на уровне +12°...+16°, а ночью опустится до +1°...+4°.

На севере - солнечно. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +14°, а ночью покажут +1°.

На юге воздух прогреется до +15°. В Крыму будет холоднее: всего +8° и облачная с прояснениями погода. В остальных южных регионах Украины будет малооблачно. Ночью температура не опустится ниже +4°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура будет колебаться на уровне +15°, а ночью упадет до +7°.

Народные приметы 11 апреля

11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.

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Автор: Елена Пилипчак