Неожиданная весна: перед Новым годом в Киеве потеплеет до +10°
Завтра возможен небольшой дождь.
В четверг, 31 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +10°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В преддверии Нового года Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +7°, а днем поднимется максимум до +10°. Небольшой дождь.
Ветер южного направления со скоростью до 4,7 м/с.
Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.
Народный прогноз на 31 декабря
В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.
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