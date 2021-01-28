Завтра в Киеве продолжится сильный снегопад

Весь день будет наблюдаться небольшая облачность.

Киев продолжит засыпать снегом / Фото УНИАН

В пятницу, 29 января, в Киеве температура днем упадет до +1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут +1°.

Весь день будет наблюдаться небольшая облачность и сильный снегопад.

Скорость ветра днем составит 6,4 м/с.

Атмосферное давление 731 мм ртутного столба.

Народные приметы 29 января

29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи, цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". В день Петра Вериги разбиваются льда.

Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара.

Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

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