Завтра в Киеве продолжится сильный снегопад
Весь день будет наблюдаться небольшая облачность.
В пятницу, 29 января, в Киеве температура днем упадет до +1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Циклон отступает: завтра в Украине покажется солнце, но в ряде областей будет снежно (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут +1°.
Весь день будет наблюдаться небольшая облачность и сильный снегопад.
Скорость ветра днем составит 6,4 м/с.
Атмосферное давление 731 мм ртутного столба.
Народные приметы 29 января
29 января - Петра Вериги. Вериги - это цепи, цепи и другие металлические предметы, которые носили верующие люди "для укрощения плоти". В день Петра Вериги разбиваются льда.
Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара.
Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая - то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
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