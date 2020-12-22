Киев завтра засыплет снегом

Но ветер южного направления принесет в столицу плюсовую температуру.

Завтра в Киеве возможен снег / фото УНИАН

В среду, 23 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до +1°. Возможен снег.

Ветер южного направления со скоростью до 5,4 м/с.

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 23 декабря

23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.

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