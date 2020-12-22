Киев завтра засыплет снегом
Но ветер южного направления принесет в столицу плюсовую температуру.
В среду, 23 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Украину накроют сильные дожди и снег: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до +1°. Возможен снег.
Ветер южного направления со скоростью до 5,4 м/с.
Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.
Народный прогноз на 23 декабря
23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.
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+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:-2° / +9°
Влажность:75 %
Давление:746 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:14 км
Фаза луны:
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