Киев завтра засыплет снегом

17:00, 22 декабря 2020
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Но ветер южного направления принесет в столицу плюсовую температуру.

Завтра в Киеве возможен снег / фото УНИАН
Завтра в Киеве возможен снег / фото УНИАН

В среду, 23 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Украину накроют сильные дожди и снег: прогноз погоды на завтра (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до +1°. Возможен снег.

Ветер южного направления со скоростью до 5,4 м/с. 

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 23 декабря

23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.

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Автор: Елена Пилипчак

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