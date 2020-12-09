Завтра в Киеве - облачно, температура продержится на уровне -2°
Осадки и сильный ветер обойдут столицу стороной.
В четверг, 10 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров опустятся до -2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сильный ветер и снег с дождем: завтра на Украину налетит шторм (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -3°, а днем - поднимется максимум до -2°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4 м/с.
Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.
Народный прогноз на 10 декабря
10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.
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Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:+1° / +6°
Влажность:70 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
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