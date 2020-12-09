Завтра в Киеве - облачно, температура продержится на уровне -2°

17:00, 9 декабря 2020
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Осадки и сильный ветер обойдут столицу стороной.

Завтра в Киеве будет облачно и без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет облачно и без осадков / фото УНИАН

В четверг, 10 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров опустятся до -2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -3°, а днем - поднимется максимум до -2°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4 м/с. 

Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.

Народный прогноз на 10 декабря

10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.

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Автор: Елена Пилипчак

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