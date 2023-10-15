Людям рекомендовали держаться подальше от конструкций, которые могут упасть от ветра.

ГСЧС предупредила украинцев о сильных порывах ветра и дожде.

Как говорится в сообщении службы, в ночь на 16 октября в большинстве центральных и Сумской областях ожидается сильный дождь.

Утром и днем 16 октября в Украине, кроме северной части, порывы ветра составят 15-20 м/с.

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"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться", - рекомендовали в ГСЧС.

Погода в Украине

Новая неделя в Украине начнется с похолодания дождя и даже мокрого снега. Такой прогноз погоды на 16 октября сделала синоптик Наталья Диденко. "Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей. В Карпатах возможен снег, - отметила специалист. - Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону: будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишьях - с туманами".

В Киеве 16 октября также ожидаются дождь и резкое похолодание, днем температура воздуха будет всего около +10 градусов, спрогнозировала синоптик. "Более интенсивным ожидается дождь в столице ближайшей ночью и утром, днем в понедельник осадки ослабеют", - сообщила синоптик.

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