Синоптик прогнозирует, что всю следующую неделю в Украине будет холодно.

Похолодание, дожди и даже мокрый снег ожидаются в Украине в понедельник, 16 октября. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

"Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей. В Карпатах возможен снег, - отметила специалист. - Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону: будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишье - с туманами".

Погода 16 октября - температура воздуха

По прогнозу синоптика, в понедельник максимальная температура воздуха в большинстве регионов будет едва достигать +7…+12 градусов.

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Только на юге столбики термометров могут показать +15 градусов, и немного тепла еще задержится в Луганской области - там ожидается местами до +20 градусов, отметила Диденко.

Погода в Киеве 16 октября - прогноз

В Киеве 16 октября также ожидается дождь и резкое похолодание, днем температура воздуха будет всего около +10 градусов, спрогнозировала синоптик:

"Более интенсивным ожидается дождь в столице в ближайшую ночь и утром, днем в понедельник осадки ослабеют".

Прогноз погоды на 15 октября

Как писал УНИАН, с 15 октября погода в Украине начнет меняться. Первыми это ощутят жители западных и северных областей, где ожидается похолодание и дожди. На западе Украины прогнозировали пасмурную погоду, небо будет затянуто облаками.

Повсеместно синоптики обещали дожди, местами осадки будут сильными. Температура днем снизится до +13...+17 градусов.

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