Похолодание начнется в период с 20-22 апреля.

В течение 17-18 апреля максимальная температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +9°...+13°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра на западе, а в воскресенье на севере местами +4°...+9°.

В субботу местами ожидается небольшой дождь. Ночью в западных областях возможен мокрый снег.

"В воскресенье на северо-востоке Украины оформится аккуратный циклончик, который выльет дожди на Черниговщину, Сумщину и часть Киевщины. Возможно, зацепит больше Северного нашего региона. На остальной территории будет сухо", - написала синоптик.

В Киеве суббота-воскресенье будут с большой вероятностью периодического дождя. Завтра - холоднее, до +9°...+11°, 18 апреля температура повысится до +13°.

Синоптик предупредила, что в период 20-22 апреля в Украине снова начнутся дожди и похолодание.

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Автор: Елена Пилипчак