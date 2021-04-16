В течение 17-18 апреля максимальная температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +9°...+13°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Завтра на западе, а в воскресенье на севере местами +4°...+9°.
В субботу местами ожидается небольшой дождь. Ночью в западных областях возможен мокрый снег.
"В воскресенье на северо-востоке Украины оформится аккуратный циклончик, который выльет дожди на Черниговщину, Сумщину и часть Киевщины. Возможно, зацепит больше Северного нашего региона. На остальной территории будет сухо", - написала синоптик.
В Киеве суббота-воскресенье будут с большой вероятностью периодического дождя. Завтра - холоднее, до +9°...+11°, 18 апреля температура повысится до +13°.
Синоптик предупредила, что в период 20-22 апреля в Украине снова начнутся дожди и похолодание.
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