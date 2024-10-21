Во вторник, 22 октября, будут преобладать небольшая облачность и отсутствие осадков. Украинцы еще немного смогут насладиться теплыми днями.

Во вторник, 22 октября, украинцев ожидает сухая и относительно теплая погода во всех регионах. Температура воздуха на всей территории Украины будет находиться на уровне +13℃ ...+17℃ градусов днем, -1℃ ...+7℃ — ночью. В течение дня ожидается ветер преимущественно с юго-западного направления ветер, со скоростью 3-8 м/с. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На севере Украины

В Киеве 22 октября будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5°…+3°C, днем +14°…+16°C.

В Житомире во вторник ночью будет +3°…+1°C, днем +14°…+16°C, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров ночью покажут +4°…+2°C, днем — +13°…+15°C.

В Сумах температура воздуха ночью будет +4°…+2°C, а днем +13°…+15°C, небольшая облачность, но без намека на осадки.

На западе Украины

Во Львове во вторник тоже будет присутствовать небольшая облачность, хоть и без осадков. Ночью +3°…+1°C, днем +15°…+17°C.

В Ивано-Франковске отсутствие осадков и небольшая облачность, ночью +1°…-1°C, днем +14°…+16°C.

В Черновцах во вторник - сухо, с незначительной облачностью, ночью +3°…+1°C, днем +15°…+17°C.

В Тернополе 22 октября ночью будет +3°…+1°C, днем +14°…+16°C, небольшая облачность при отсутствии осадков.

В Ужгороде столбики термометров продемонстрируют такую же ситуацию — ночью ожидается +4°…+2°C, днем +14°…+16°C, осадков не ожидается.

В Луцке ситуация с ветром и осадками такая же, ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C.

В Ривне ожидается небольшая облачность и сухая погода, ночью +3°…+1°C, днем +13°…+15°C.

В Хмельницком в течение дня ситуация будет аналогичной, как и в других областях. Ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C.

В центре Украины

В Виннице ближе к середине недели будет +3°…+1°C ночью и +15°…+17°C днем.

В Черкассах ожидается небольшая облачность, но без дождя, ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C.

В Кропивницком ситуация аналогичная с Черкассами. Температура ночью будет +4°…+2°C, днем +14°…+16°C, ветер западный.

В Полтаве - осадки тоже не ожидаются, но небо ясным не будет, температура воздуха +4°…+2°C ночью и +13°…+15°C днем.

На юге Украины

В Одессе 22 октября ночью будет теплее, чем в других областях. Температура ночью +7°…+5°C, днем +14°…+16°C.

В Николаеве во вторник ожидается небольшая облачность, ночью термометры покажут +4°…+2°C, днем +15°…+17°C.

В Херсоне, как и в других южных регионах — ветер северный. Ночью температура будет на уровне +6°…+4°C, днем +15°…+17°C, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник днем ожидается +13°…+15°C, ночью +7°…+5°C, небольшой дождь.

На востоке Украины

В Запорожье температура ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C, дождь, мокрый снег или снег — не ожидаются.

В Харькове - небольшая облачность, без осадков, температура ночью +4°…+2°C, днем +13°…+15°C.

В Днепре температура ночью будет +4°…+2°C, днем — на уровне +13°…+15°C, небольшая облачность.

В Донецке небольшая облачность, температура ночью +4°…+2°C, днем +13°…+15°C.

В Луганске без осадков - температура ночью +6°…+4°C, днем +13°…+15°C.

Приметы погоды 22 октября

Если с вишни опали не все листья, то до конца осени ещё будет оттепель. Много земли на кротовых норах – к похолоданию. Если на луке много скорлупы, то зима будет суровой. Дождливый день предвещает скорый снегопад.

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