Во вторник, 22 октября, украинцев ожидает сухая и относительно теплая погода во всех регионах. Температура воздуха на всей территории Украины будет находиться на уровне +13℃ ...+17℃ градусов днем, -1℃ ...+7℃ — ночью. В течение дня ожидается ветер преимущественно с юго-западного направления ветер, со скоростью 3-8 м/с. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На севере Украины
- В Киеве 22 октября будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5°…+3°C, днем +14°…+16°C.
- В Житомире во вторник ночью будет +3°…+1°C, днем +14°…+16°C, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров ночью покажут +4°…+2°C, днем — +13°…+15°C.
- В Сумах температура воздуха ночью будет +4°…+2°C, а днем +13°…+15°C, небольшая облачность, но без намека на осадки.
На западе Украины
- Во Львове во вторник тоже будет присутствовать небольшая облачность, хоть и без осадков. Ночью +3°…+1°C, днем +15°…+17°C.
- В Ивано-Франковске отсутствие осадков и небольшая облачность, ночью +1°…-1°C, днем +14°…+16°C.
- В Черновцах во вторник - сухо, с незначительной облачностью, ночью +3°…+1°C, днем +15°…+17°C.
- В Тернополе 22 октября ночью будет +3°…+1°C, днем +14°…+16°C, небольшая облачность при отсутствии осадков.
- В Ужгороде столбики термометров продемонстрируют такую же ситуацию — ночью ожидается +4°…+2°C, днем +14°…+16°C, осадков не ожидается.
- В Луцке ситуация с ветром и осадками такая же, ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C.
- В Ривне ожидается небольшая облачность и сухая погода, ночью +3°…+1°C, днем +13°…+15°C.
- В Хмельницком в течение дня ситуация будет аналогичной, как и в других областях. Ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C.
В центре Украины
- В Виннице ближе к середине недели будет +3°…+1°C ночью и +15°…+17°C днем.
- В Черкассах ожидается небольшая облачность, но без дождя, ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C.
- В Кропивницком ситуация аналогичная с Черкассами. Температура ночью будет +4°…+2°C, днем +14°…+16°C, ветер западный.
- В Полтаве - осадки тоже не ожидаются, но небо ясным не будет, температура воздуха +4°…+2°C ночью и +13°…+15°C днем.
На юге Украины
- В Одессе 22 октября ночью будет теплее, чем в других областях. Температура ночью +7°…+5°C, днем +14°…+16°C.
- В Николаеве во вторник ожидается небольшая облачность, ночью термометры покажут +4°…+2°C, днем +15°…+17°C.
- В Херсоне, как и в других южных регионах — ветер северный. Ночью температура будет на уровне +6°…+4°C, днем +15°…+17°C, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник днем ожидается +13°…+15°C, ночью +7°…+5°C, небольшой дождь.
На востоке Украины
- В Запорожье температура ночью +4°…+2°C, днем +14°…+16°C, дождь, мокрый снег или снег — не ожидаются.
- В Харькове - небольшая облачность, без осадков, температура ночью +4°…+2°C, днем +13°…+15°C.
- В Днепре температура ночью будет +4°…+2°C, днем — на уровне +13°…+15°C, небольшая облачность.
- В Донецке небольшая облачность, температура ночью +4°…+2°C, днем +13°…+15°C.
- В Луганске без осадков - температура ночью +6°…+4°C, днем +13°…+15°C.
Приметы погоды 22 октября
Если с вишни опали не все листья, то до конца осени ещё будет оттепель. Много земли на кротовых норах – к похолоданию. Если на луке много скорлупы, то зима будет суровой. Дождливый день предвещает скорый снегопад.