Синоптики предупреждают о сильном ветре в некоторых областях Украины
Кроме того в ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре 5 сентября в южных и Донецкой областях.
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Как сообщает ГСЧС, порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.
"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
Также в ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
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