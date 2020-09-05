Синоптики предупреждают о сильном ветре в некоторых областях Украины

Кроме того в ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В южных и Донецкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м / с / иллюстрация / REUTERS

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре 5 сентября в южных и Донецкой областях.

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Как сообщает ГСЧС, порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.

"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Также в ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

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