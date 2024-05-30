Ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

В последний день весны киевлян ожидает влажная и свежая погода. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 31 мая на Киевщине облачно с прояснениями.

Ожидается кратковременный дождь (ночью местами), гроза, поэтому не забывайте прихватить с собой зонтик.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с.

Видео дня

Что касается температуры, то киевлян ожидает комфортная прохлада - ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве температура воды в Днепре превысила +20 °С, поэтому можно начинать купальный сезон.

Прогноз погоды по Украине - прогноз синоптика

По прогнозу Натальи Диденко, 31 мая кратковременные грозовые дожди ожидаются на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской, западных районах Черкасской области, также возможны местами сильные ливни. На востоке дожди и грозы пройдут лишь в некоторых местах, а на юге - только в Одесской области.

В то же время на Полтавщине, в Кропивницком, на Днепропетровщине будет без существенных осадков.

Что касается температуры, то на востоке и юго-востоке будет царить летняя жара - +26...+29, местами до +30 градусов. На остальной территории Украины будут сохраняться умеренные +22...+26 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: