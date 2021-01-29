Сильные метели, гололедица и сугробы: украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды

В Одесской и Николаевской областях сохраняется красный уровень погодной опасности.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / Фото REUTERS

В течение суток 29 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Так, в Одесской, Николаевской областях ожидается чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Таким погодным условиям предоставлен III уровень опасности, красный.

В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

"На дорогах гололедица! Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС обратились к владельцам транспортных средств, рекомендуя им воздержаться от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла вовремя и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

Обесточивание населенных пунктов из-за метели

В Украине из-за непогоды обесточены 273 населенных пункта в четырех областях.

«По информации Укрэнерго, по состоянию на 18:00 остаются обесточенными 273 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская – 153, Николаевская – 63, Кировоградская – 53 и Киевская – 4», - говорится в сообщении ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.