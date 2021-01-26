Метель, гололедица и сильные порывы ветра: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Погодные условия могут привести к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины.

На Украину надвигается непогода / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 26 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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По Киеву и Киевской области в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 января от Натальи Диденко

В течение дня 26 января ожидается 0°...+3°, в западных областях от -2° до +2°.

Теплее будет погода на востоке и юге Украины и на Днепропетровщине, однако в Одесской области сегодня также станет свежее.

"Ближайшей ночью дожди и снег еще охватят большинство областей Украины - циклон гуляет. А вот сегодня днем циклон сдвинется на север и поэтому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской области через Черкащину, Днепр до Харьковщины", - написала синоптик Наталья Диденко.

Ветер в Украине с юго-восточного изменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных +3°.

Синоптик говорит, что в дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Ожидаются умеренные морозы.