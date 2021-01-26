Метель, гололедица и сильные порывы ветра: украинцев предупредили о резкой смене погоды
Погодные условия могут привести к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины.
Сегодня, 26 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Снег и дожди: сегодня практически всю Украину накроют осадки (карта)
По Киеву и Киевской области в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 26 января от Натальи Диденко
В течение дня 26 января ожидается 0°...+3°, в западных областях от -2° до +2°.
Теплее будет погода на востоке и юге Украины и на Днепропетровщине, однако в Одесской области сегодня также станет свежее.
"Ближайшей ночью дожди и снег еще охватят большинство областей Украины - циклон гуляет. А вот сегодня днем циклон сдвинется на север и поэтому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской области через Черкащину, Днепр до Харьковщины", - написала синоптик Наталья Диденко.
Ветер в Украине с юго-восточного изменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.
Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных +3°.
Синоптик говорит, что в дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Ожидаются умеренные морозы.
- Винница+1°... -2°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+6°... +2°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев+4°... -1°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+16°... +12°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+2°... -4°