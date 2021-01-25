"Циклон гуляет": синоптик назвала области, которые ближайшей ночью запорошит снегом

Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым.

Этой ночью в Украине ожидается снег / Фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине будет влажной. Завтра начнет понемногу холодать.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В течение дня 26 января ожидается 0°...+3°, в западных областях от -2° до +2°.

Теплее будет оставаться погода на востоке и юге Украины, и на Днепропетровщине, однако в Одесской области завтра также станет свежее.

"Ближайшей ночью дожди и снег охватят большинство областей Украины - циклон гуляет. А вот завтра днем циклон подвинется на север и потому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесчины через Черкащину, Днепр до Харьковщины", - написала она.

Ветер в Украине с юго-восточного изменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

В Киеве ближайшей ночью будет дождливо, затем дождь будет переходить в мокрый снег.

Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных +3°.

Синоптик говорит, что в дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Ожидаются умеренные морозы.

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