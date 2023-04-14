Временную переправу в Иванков затопило, объезд села осуществляется через Кухари.

В Иванкове Киевской области после прорыва дамбы затопило временную переправу. Ситуация остается напряженной. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта", - сообщил он.

Он отметил, что сейчас объезд в Иванков осуществляется через село повара.

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"Призываем граждан быть осторожными. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", - резюмировал Небитов.

Весеннее половодье-в Киеве и области объявлена опасность затопления

Как сообщал Погода УНИАН, в столице и трех районах Киевщины ожидается затопление территорий. По данным КГГА, в Киеве в результате осадков существует риск подтоплений отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в четырех районах. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Сложная ситуация и в Черниговской области. По данным ГСЧС, в связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Фиксируется затопление пойм и отдельных участков, в частности, в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

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