Дожди ослабнут и начнут покидать территорию страны.

С сегодняшнего дня в Украине начнется потепление. Максимально температура поднимется в западных областях, до +17°...+21°, но и в других регионах столбики термометров поползут вверх. Дожди тоже начнут покидать территорию страны. Небольшие осадки сегодня ожидаются в северных, местами в центральных и восточных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +17°...+21°. В Волынской и Ривненской областях возможны небольшие дожди. Весь день будет небольшая облачность.

На севере Украины сегодня чуть прохладнее, до +12°...+15°. Практически повсеместно ожидаются небольшие дожди, с меньше вероятностью осадки будут в Киевской области. В Черниговской и Сумской областях все еще сохранится пасмурная погода, небо будет затянуто облаками.

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В центральных областях воздух прогреется до +13°...+16°. Практически везде пройдут небольшие дожди.

На востоке страны сегодня будет +14°...+16°. В Харьковской и Луганской областях возможны небольшие дожди. Периодически на небе будет показываться солнце, небольшая облачность.

На юге сегодня тоже будет тепло, до +19°, сухо, небольшая облачность. Однако в Крыму ожидается ливень, а воздух максимально прогреется лишь до +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская