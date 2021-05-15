Украинцев ждет теплый весенний день.

В субботу, 15 мая, на западе, севере и Киевщине продолжатся дожди, которые местами усилятся до гроз. Теплее всего будет на востоке - до +25°, а холоднее - на западе - до +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - облачная погода с прояснениями. На Винничине, в Хмельницком и на Житомирщине - дожди. Днем ожидается +18°...+24°. В Киеве - дождь, днем температура поднимется до +21°. Ночью ожидается +10°.

На западе Украины - облачно с прояснениями и дожди. В Луцке и Ривне - грозы. Днем температура продержится на уровне +18°...+20°, а ночью опустится до +7°.

На севере - облачно с прояснениями. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +21°, а ночью покажут +10°.

На юге воздух прогреется до +24°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура не опустится ниже +10°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +25°, а ночью упадет до +11°.

Народные приметы 15 мая

15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

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Автор: Елена Пилипчак