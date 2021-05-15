Прогноз погоды в Украине на 15 мая / фото УНИАН
В субботу, 15 мая, на западе, севере и Киевщине продолжатся дожди, которые местами усилятся до гроз. Теплее всего будет на востоке - до +25°, а холоднее - на западе - до +18°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеАномальная жара, грозы и бури: синоптик дал подробный прогноз на лето в Украине
- В центральных регионах - облачная погода с прояснениями. На Винничине, в Хмельницком и на Житомирщине - дожди. Днем ожидается +18°...+24°. В Киеве - дождь, днем температура поднимется до +21°. Ночью ожидается +10°.
- На западе Украины - облачно с прояснениями и дожди. В Луцке и Ривне - грозы. Днем температура продержится на уровне +18°...+20°, а ночью опустится до +7°.
- На севере - облачно с прояснениями. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +21°, а ночью покажут +10°.
- На юге воздух прогреется до +24°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура не опустится ниже +10°.
- На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +25°, а ночью упадет до +11°.
Народные приметы 15 мая
15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В конце мая Украину накроют дожди и похолодание - синоптики
- В Карпатах тает снег, ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин (фото)
- На грани голода: южный Мадагаскар накрыла самая сильная засуха за 40 лет
- Синоптик назвала области, где завтра в Украине потеплеет до +28°
- Киевская аллея утопает в цвету сакуры (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram