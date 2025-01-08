Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

На Львовщине объявили повышенный уровень опасности. Погода испортится уже в ближайшее время. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"До конца суток 8 января и на сутки 9 января местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, 9 января ночью и утром на дорогах Львовской области будет наблюдаться гололедица.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 9 января

9 января ночью на Львовщине пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Днем в четверг уже будет без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман, из-за чего видимость будет падать до 500-1000 метров, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью от -2° до +3°, а днем воздух прогреется до +8°...+13°.

Напомним, 7 января во Львове зафиксировали новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в городе достигла +11,7°С. Предыдущее рекордное значение этого дня наблюдалось в 1994 году и составило +10,1° С.

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